Пензенский педагог показала, как работают с особенными детьми

02.04.2022 | 17:00

Детей с расстройством аутистического спектра с каждым годом становится больше. Почему - никто не знает, но работать с ними нужно. Сотрудники «Дома офицеров» попросили провести с ними обучающий мастер-класс, как правильно взаимодействовать с теми, кто живет в своем, особенном мире.

«В нашей повседневной деятельности мы стали чаще сталкиваться с тем, что к нам приходят ребята с различными видами инвалидности (на колясках, аутисты). Для нас как для нового учреждения это стало не то чтобы проблемой, но вопросом. На тренинге присутствуют руководители клубных формирований, администраторы, которые встречают людей в наших локациях, - те, которые непосредственно заняты в работе с людьми», - рассказал художественный руководитель центра культурного развития «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Ольга Симонова много лет работает педагогом в клубе «Равновесие», где занимаются дети с ограничениями по здоровью, в том числе и с аутизмом. Для них созданы различные программы, где в первую очередь обучают общению и социальному взаимодействию. Это главная проблема тех, у кого есть подобные нарушения психического развития.

«Люди немного другие, но среди них действительно очень много талантливых и способных. Они открыты миру, им нужно только немножко помочь найти себя», - отметила педагог ДДЮТ.

Чем раньше начать это делать, тем проще будет потом человеку с расстройством аутистического спектра приспособиться к окружающему миру. Не всегда близкие и любящие люди рядом.