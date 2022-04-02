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Общество

Пензенский педагог показала, как работают с особенными детьми

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Детей с расстройством аутистического спектра с каждым годом становится больше. Почему - никто не знает, но работать с ними нужно. Сотрудники «Дома офицеров» попросили провести с ними обучающий мастер-класс, как правильно взаимодействовать с теми, кто живет в своем, особенном мире.

«В нашей повседневной деятельности мы стали чаще сталкиваться с тем, что к нам приходят ребята с различными видами инвалидности (на колясках, аутисты). Для нас как для нового учреждения это стало не то чтобы проблемой, но вопросом. На тренинге присутствуют руководители клубных формирований, администраторы, которые встречают людей в наших локациях, - те, которые непосредственно заняты в работе с людьми», - рассказал художественный руководитель центра культурного развития «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Ольга Симонова много лет работает педагогом в клубе «Равновесие», где занимаются дети с ограничениями по здоровью, в том числе и с аутизмом. Для них созданы различные программы, где в первую очередь обучают общению и социальному взаимодействию. Это главная проблема тех, у кого есть подобные нарушения психического развития.

«Люди немного другие, но среди них действительно очень много талантливых и способных. Они открыты миру, им нужно только немножко помочь найти себя», - отметила педагог ДДЮТ.

Чем раньше начать это делать, тем проще будет потом человеку с расстройством аутистического спектра приспособиться к окружающему миру. Не всегда близкие и любящие люди рядом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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