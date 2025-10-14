В стране и мире

«Академия ТОП» организует курсы графического дизайна для подростков

Цифровой мир требует все больше специалистов, которые способны воплощать различные идеи в графику. Прекрасный способ научиться этому - курсы графического дизайна для детей.

Их задача - дать хорошую подготовку. Речь идет не о базовых знаниях, а о довольно продвинутых, ведь финальный этап предполагает создание совместного проекта. Ребенок получит навыки работы с самыми современными инструментами и сформирует небольшое портфолио.

Курс в «Академии ТОП» представлен двумя формами обучения: очной в филиале и более гибким вариантом с онлайн-режимом. Он длится 8 месяцев и включает более 250 академических часов, которых должно хватить для полноценного охвата тематики.

Курс рассчитан на подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Предполагается работа по широкой и тщательно выверенной программе, в которой сбалансированы теоретическая и практическая части.

Процесс обучения на курсе разбит на тематические модули. Выделены они таким образом, чтобы компетенция учеников росла постепенно, а задачи усложнялись с каждым шагом.

Программа состоит из следующих кейсов:

- обзорное введение (посвящено знакомству с профессией);

- Adobe Illustrator и база работы с векторной графикой;

- проект в редакторе (творческие упражнения и обучение работе в проектах);

- пояснение задач дизайнера (обучение художественным приемам и визуальному языку);

- Adobe Photoshop и работа с растровыми изображениями;

- постер (знакомство с форматом);

- верстка и все необходимые для нее элементы;

- Adobe InDesign и создание буклетов и журналов;

- бренд-дизайн и все связанное с брендингом (в той части, что необходимо знать дизайнеру);

- финальный проект, который включает все изученное ранее.

Такой подход позволяет получить навыки графического дизайнера и понять особенности выбранного направления. В целом открываются вполне реальные перспективы: это возможность выполнять небольшие заказы на фрилансе, подготавливаться к поступлению в профильный вуз, развивать навыки, которые пригодятся в других сферах, и учиться самовыражаться с помощью современных графических инструментов.

Реклама. Заказчик - АНО ДПО «Академия Топ», ИНН 7730257499.

