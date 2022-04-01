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Общество

В регионе не будут проверять земельные участки «просто так»

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Более 320 проверок по соблюдению земельного законодательства на 2022 год намечало управление росреестра по Пензенской области. Около 20 успели провести зимой, все остальные не состоятся по решению правительства страны. Контролировать собирались юридических и физических лиц.

«В настоящее время проверки просто так проводить в отношении кого, допустим, я захочу нельзя. Есть определенные критерии по отбору земельных участков, которые можно будет проверить», - сообщил начальник отдела Управления Росреестра по Пензенской области Сергей Гусев.

Чаще всего в прошлые годы ведомство проверяло участки, которые граничат с лесами, водными объектами, полями. Нарушений обычно находили немало. Они заключались в том, что территории самовольно захватывались, использовались не по назначению, или, наоборот, земля была надолго заброшена.

Отмена проверок не означает полного отсутствия контроля. В 2022-м будут проводиться профилактические мероприятия и выдаваться предостережения нарушителям.

«У нас поступают обращения, заявления граждан. Они указывают на то, что сосед, допустим, что-то нарушает. Отсюда мы делаем оценку этого обращения, и если есть видимые признаки нарушений земельного законодательства, то выдаем предостережения», - пояснил Сергей Гусев.

А вот если бы проверки не отменили, то нарушитель получением официальной бумаги не отделался бы, а заплатил штраф.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

То есть до это было "Просто так" ?

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