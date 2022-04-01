В Пензе отреставрировали здание будущего гемодиализного центра

01.04.2022 | 18:15

Реставрация здания на пересечении улиц Лермонтова и Маршала Крылова завершена. И теперь похорошевшая двухэтажка радует своим видом медиков и историков. Первых - потому что здесь скоро откроют новый гемодиализный центр, а вторых - тем, что спасен объект культурного наследия регионального значения. Это один из трех первых корпусов областной больницы, построенных в 1846 году. Теперь он выглядит практически так же, как в XIX веке.

«Проведены ремонтно-реставрационные мероприятия по фасадам, по заполнению оконных и дверных проемов, по кровельным элементам. Заменены инженерные коммуникации. Здание приведено в надлежащее техническое состояние со всеми требованиями законодательства», - сообщил начальник Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Строения на Лермонтова - альма-матер пензенского здравоохранения. В только что отреставрированном когда-то жили и работали светила отечественной медицины. В XIX веке строительство комплекса обошлось в 520 000 рублей. Теперь на работы потратили миллионы - в рамках государственно-частного партнерства.

«И за это время никогда не было капремонта, он пришел в непригодность, возникла необходимость его ремонтировать. Сложность была в том, что это здание - историческая ценность, сносить ничего здесь нельзя», - пояснил главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Открытие гемодиализного центра уже близко. Есть надежда, что в будущем восстановят и другой исторический корпус областной больницы - тот, перед которым стоит памятник Николаю Бурденко, самому знаменитому пензенскому врачу.