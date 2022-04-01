В Пензе охрану ряда общественных мест могут передать Росгвардии

01.04.2022 | 16:56

На заседании антитеррористической комиссии, которое прошло в администрации Пензы в пятницу, 1 апреля, шла речь об антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей.

В частности, в торговых центрах размещены баннеры, каждые 20-30 минут звучат аудиоролики о порядке действий при чрезвычайной ситуации и другая информация антитеррористического содержания. На ярмарках регулярно проводятся обходы, установлено круглосуточное наблюдение.

Заместитель начальника городского УЖКХ Вадим Фейгин доложил об осмотрах чердаков, подвалов и лифтов в высотках и о проверках освещенности входных групп и подъездов многоэтажек.

Глава администрации города Александр Басенко поручил организовать проверку мест массового пребывания людей и дать объективную оценку организациям, работники которых охраняют социально значимые объекты.

По его словам, при необходимости часть таких мест следует передать под защиту сотрудников подразделений Росгвардии, сообщили в пресс-службе мэрии.