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Общество

В Пензе охрану ряда общественных мест могут передать Росгвардии

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На заседании антитеррористической комиссии, которое прошло в администрации Пензы в пятницу, 1 апреля, шла речь об антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей.

В частности, в торговых центрах размещены баннеры, каждые 20-30 минут звучат аудиоролики о порядке действий при чрезвычайной ситуации и другая информация антитеррористического содержания. На ярмарках регулярно проводятся обходы, установлено круглосуточное наблюдение.

Заместитель начальника городского УЖКХ Вадим Фейгин доложил об осмотрах чердаков, подвалов и лифтов в высотках и о проверках освещенности входных групп и подъездов многоэтажек.

Глава администрации города Александр Басенко поручил организовать проверку мест массового пребывания людей и дать объективную оценку организациям, работники которых охраняют социально значимые объекты.

По его словам, при необходимости часть таких мест следует передать под защиту сотрудников подразделений Росгвардии, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Чиновники в Администрациях себя от народа силами Росгвардия охранять будут. Они же самые уязвимые и незащищённые

Гость||

В Пензе ЧС???

Гость||

А хто надёжнее? Полиционеры или которые гвардейцы царя?

Гость||

Опричники и гестаповцы надежнее всех))

Гость||

Глупей первоапрельской шутки не слыхал.

Имя: Гость
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