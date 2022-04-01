Сетевое издание|18+|Пятница|1 апр 2022|10:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Резкое потепление не помешает провести ярмарку в Заречном

Печать
Telegram

В Заречном готовятся к закрытию ярмарочного сезона. 2 апреля станет предпоследним днем торговли, а заключительное мероприятие запланировано на 9-е число.

При этом в ближайшую субботу ярмарка будет работать в условиях, близких к предельно допустимым, - воздух в Пензенской области прогреется до +14 °С.

«Ожидается потепление, но не до отметки в +16 °С. Поэтому мы укладываемся в температурный режим», - сообщила исполняющая обязанности начальника отдела администрации Заречного Вера Романовскова. Ее цитирует портал «Город Z».

Для участия в предпоследней ярмарке в Заречный приедут товаропроизводители более чем из 20 районов области. Они будут продавать мясо, птицу, молоко, крупы, фрукты, овощи и другие товары.

В Пензе ярмарки, предположительно, будут работать до 7 мая. Постановление об их организации подписал ранее и. о. главы администрации города Сергей Волков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — gorodz.info
0
0
0
 
Гость||

А там вроде ковид прёт? Уже нет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе ярмарки, предположительно, будут работать до 7 мая.
А какая от них практическая польза? Там и раньше было всё дороже, а теперь и подавно. И мясом при плюсовой температуре торгуют.

Гость||

Гость писал(a):

А там вроде ковид прёт? Уже нет?
дурачек пишет

Гость||

В заречном такой срач на улицах, а убирать не торопятся! Ужас! Главу на мыло!

Гость||

Гость писал(a):

дурачек пишет
Ну так не пиши, дурачок!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте