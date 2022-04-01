Резкое потепление не помешает провести ярмарку в Заречном

01.04.2022 | 09:35

В Заречном готовятся к закрытию ярмарочного сезона. 2 апреля станет предпоследним днем торговли, а заключительное мероприятие запланировано на 9-е число.

При этом в ближайшую субботу ярмарка будет работать в условиях, близких к предельно допустимым, - воздух в Пензенской области прогреется до +14 °С.

«Ожидается потепление, но не до отметки в +16 °С. Поэтому мы укладываемся в температурный режим», - сообщила исполняющая обязанности начальника отдела администрации Заречного Вера Романовскова. Ее цитирует портал «Город Z».

Для участия в предпоследней ярмарке в Заречный приедут товаропроизводители более чем из 20 районов области. Они будут продавать мясо, птицу, молоко, крупы, фрукты, овощи и другие товары.

В Пензе ярмарки, предположительно, будут работать до 7 мая. Постановление об их организации подписал ранее и. о. главы администрации города Сергей Волков.