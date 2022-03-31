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Общество

В Пензе устроили выставку под названием «Мусариум»

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Алина Можачкина-Грибанова - одна из авторов необычной выставки под названием «Мусариум». Она посвящена переработке твердых бытовых отходов. Главная цель этого социально-экологического проекта - научить людей бережно относиться к природе. Экспозицию демонстрировали в молодежном центре «Юность», где за круглым столом обсуждали проблемы окружающей среды.

«В рамках нашей выставки мы рассказываем населению о том, как можно предотвратить образование отходов, какие экошаги совершить, какие экопривычки помогут минимизировать образование отходов и какие существуют альтернативы на сегодняшний момент той одноразовой упаковке, которая у нас широко распространена», - отметила Алина Можачкина-Грибанова.

На данном мероприятии экспертами выступили члены общественных молодежных объединений, организаций, движений, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

В своей приветственной речи заместитель главы города Пензы Юрий Зиновьев вспомнил времена молодости, когда молоко продавалось в стеклянных бутылках или в бумажных пакетах.

«Не было у нас пластмассы. Я не знаю, пищевой пластик или какой, но я, когда пью, морщусь даже. У нас был очень зеленый город, самый зеленый в Советском Союзе. Практически это было вот только недавно. Мы с вами стараемся, ежегодно высаживаем деревья, но, наверное, этого мало», - рассказал Юрий Зиновьев.

Участниками круглого стола стали школьники, студенты, которым небезразличны проблемы окружающей среды. Они хотят дышать свежим воздухом и пить чистую воду. В этом случае от слов нужно переходить к делу и начинать с самих себя.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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