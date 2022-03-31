Объем облачного сервиса «МегаФона» вырастет в семь раз

31.03.2022 | 13:53

Компания «МегаФон» закупила дополнительное оборудование, с помощью которого масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», - прокомментировал руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Алексей Извеков.

Благодаря дополнительным серверам объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам, увеличится в 7 раз. Будет обеспечена бесшовная миграция данных новых абонентов, бизнес-процессы не прервутся. Таким образом, риски клиентов потерять сохраненные данные минимальны.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес, и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», - сообщил Алексей Извеков.

Платформа «МегаФон Облако», запущенная в марте 2020 года, работает на базе четырех дата-центров. Они находятся в Москве, Новосибирске и Хабаровске, соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability и аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных.

Платформа доступна и коммерческим, и государственным заказчикам.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами оператора в России пользуется 74,4 млн клиентов.