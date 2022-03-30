В Заречном бизнесмены начали наращивать задолженность по налогам

30.03.2022 | 17:59

В Заречном в первом квартале этого года выросла налоговая задолженность частных предприятий. В причинах происходящего разбирались на совещании межведомственной комиссии в администрации города.

Начальник ИФНС по закрытому городу Елена Евсеева отметила, что в основном отмечается рост задолженности по налоговым платежам в федеральный бюджет.

«Несколько должников из числа организаций и физических лиц были приглашены на заседание, чтобы узнать о причинах образования задолженности в каждом конкретном случае и понять перспективы решения этих проблем», - сообщили в администрации Заречного.

Выяснилось, что своевременно делать отчисления предпринимателям помешали сокращение объемов продаж, проблемы с закупкой сырья, материалов и комплектующих. Из-за сложной экономической ситуации, чтобы не приостанавливать деятельность, некоторые бизнесмены предпочли выплатить зарплату работникам, на налоги у них средств не осталось.

В других случаях заказчики не сумели вовремя расплатиться за продукцию, что тоже повлекло недостаток средств.

«Члены комиссии предлагали приглашенным представителям организаций и физлицам различные варианты решения возникших проблем, например, путем применения предусмотренных законодательством возможностей отсрочки или рассрочки уплаты налогов. Они также рекомендовали должникам обратиться к информационным ресурсам, на которых можно получить подробные сведения о различных мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности», - добавили в администрации ЗАТО.