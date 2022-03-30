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Общество

В Пензенскую область поступила спецтехника для содержания дорог

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Старший механик Олег Зуев устроился в МУП «Пензадормост» 11 лет назад, примерно тогда же и было последнее обновление автопарка. В 2022 году в регион поступила специализированная техника, предназначенная для содержания улично-дорожной сети. Сотрудники предприятия готовятся к изменению условий труда в лучшую сторону.

«Я думаю, что будет удобнее работать, потому что приходят самосвалы объемные, которые могут перевозить груза больше, также тракторная техника, грейдера вот поступили, которые облегчат работу», - перечислил старший механик МУП «Пензадормост» Олег Зуев.

Руководство города приехало на предприятие, чтобы своими глазами увидеть новую технику. Особенно Александр Басенко и Владимир Мутовкин рады появлению в областном центре двух разметочных машин. Эти агрегаты стоимостью 16 миллионов каждый для нанесения белых линий используют термопластик - материал, который в отличие от краски держится на проезжей части гораздо дольше.

«Надеюсь, к маю мы покажем жителям города, что может быть нормальная, хорошая разметка. В целом, объем техники, которая приходит на предприятие, позволяет быть уверенным в том, что качество содержания улиц города будет принципиально другим. Надеюсь, что все жители это увидят в ближайшее время», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Предприятие пока ведет работы по зимнему содержанию - из-за отрицательных температур в ночные часы. Продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети, чтобы не образовывалась наледь. Но весна не за горами, и часть машин начали переоборудовать.

«Мы сняли установку, которая разбрасывает противогололедные материалы - пескоразбрасыватель, так скажем, - и устанавливаем бочки с навесным оборудованием по поливу улиц. Также мы подготовили две единицы пылеуборочных и пять пылесосов», - рассказал и. о. директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Скоро на базе унитарного предприятия появятся новое МУП «Пензавтодор» и дополнительная техника - еще около 30 единиц: грейдеры, автоподъемники, погрузчики, МАЗы и так далее поступят в распоряжение специалистов улично-дорожной сети до начала лета.

«Предприятие сейчас отправило на учебу на завод-изготовитель техники сотрудников предприятия для прохождения обучения», - сообщил Александр Басенко.

«Помимо грамотных специалистов, людям и зарплата должна быть достойной. Я знаю, что в этом направлении меры принимаются», - добавил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Зарплаты мы пересматриваем и уже начали повышать», - отреагировал мэр.

Деньги на обновление автопарка выделены губернатором области. Глава региона находится с рабочим визитом в Белоруссии, где уже достигнута договоренность о поставке в Пензу пяти самосвалов, произведенных в дружественной республике.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А почему на второй ссылке в яндексе по запросу "контур 700 тп цена" стоимость машины 11225100 рублей? Куда 5 лямов дели? А?

Гость||

Понятно почему особенно рады...

Гость||

Одна болтавня, город так же будет весь в песке как в пустыне после зимы как обычно

Гость||

Ой,а Басенко не высок ростом.

Гость||

На последнем фото - Уазики, новая модель!

Гость||

18.57, не в песке, а в говне.

Имя: Гость
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