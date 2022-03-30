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Общество

В Пензенской области откроют две модельные библиотеки

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Директора библиотек со всего региона встретились в Лермонтовке. Специалисты собрались, чтобы обменяться опытом, поговорить о своих достижениях, планах на будущее. Ольга Цветкова приехала из Лопатинского района. Ей есть чем гордиться.

«Увеличился спрос на хорошую литературу, на литературу по отраслям знаний, на классику. Для тех категорий, которые у нас не могут прийти (это инвалиды, пенсионеры), у нас проходит еженедельная акция «Книга спешит в ваш дом», где библиотекари берут литературу и идут к ним домой», - рассказала директор Лопатинской районной библиотеки Ольга Цветкова.

Один из вопросов, который обсудили собравшиеся, - создание и работа модельных библиотек. Пока их в регионе шесть, в том числе в Колышлейском районе.

«Произошли грандиозные изменения. Самое главное для нас - это пополнение книжного фонда: было приобретено более 6 000 книг. Также было обновлено почти полностью оборудование - мы приобрели компьютерное, интерактивное оборудование, ноутбуки, виртуальные очки у нас даже есть и интерактивный пол», - отметила директор Колышлейской районной библиотеки Юлия Пашина.

«В 2022 году будут открыты две библиотеки - это центральная Никольского района и сельская библиотека в Богословке Пензенского района. Они будут именно модельные, это библиотеки, в которые хочется приходить, в которых хочется остаться», - сообщила директор областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Также на встрече библиотекари говорили о подготовке к всероссийскому совещанию по формированию книжных фондов. Оно состоится в Пензе предстоящей осенью.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

у нас даже есть и интерактивный пол», - отметила директор
Резонный вопрос - Зачем? Срочно надо было деньги списать? В любом случае нецелевое использование средств.

Имя: Гость
Комментарий:

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