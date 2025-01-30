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Культура

Пензенцев просят подарить лишние книги библиотекам

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С 10 по 16 февраля Пенза присоединится к IX Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения (он отмечается 14 февраля). Ее цель - пополнение и обновление библиотечных фондов, а также предоставление читателям доступа к современной литературе и новым изданиям.

Библиотеки Пензы предлагают горожанам поделиться своими книгами и дать им вторую жизнь.

«Принимаются печатные издания, которые находятся в очень хорошем состоянии. Особую актуальность представляет детская литература с яркими иллюстрациями», - уточнили организаторы.

Желающих поделиться книгами ждут во всех 23 филиалах городских библиотек. Ознакомиться с полным списком адресов и контактными данными можно здесь.

«В прошлом году в рамках недели книгодарения пензенцы передали библиотекам порядка тысячи книг», - отметили в пресс-службе мэрии.

Акция «Дарите книги с любовью» проходит с 2017 года. В ней принимают участие жители не только областного центра, но и других городов Пензенской области, в частности Заречного и Кузнецка.

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