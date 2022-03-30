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Общество

Еще один дом в историческом центре Пензы исчез с лица земли

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В Пензе превратилось в руины здание в историческом центре - дом на улице Калинина, стоявший на участке между Чкалова и Свердлова.

Сообщение об этом появилось во вторник, 29 марта, на странице областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня уничтожен дом по Калинина, 37. Напоминаем, что в Пензе можно сносить дома безо всяких обсуждений, например с каким-то общественным советом, и без выяснения возможной историко-культурной ценности перед сносом. Пока подвижек к исправлению ситуации не видно», - разместил пост председатель областного отделения ВООПИК Станислав Блинов.

«Даже наличники на этот раз не сняли?» - поинтересовалась в комментариях жительница Пензы.

«На этот раз снос провернули вообще молниеносно. Да и снимать наличники тоже уже надоедает. Они ценны на доме, а не где-то на складе. Ведь нашим музеям эти наличники тоже не нужны», - посетовал автор.

В ответ участница обсуждения вспомнила, что, когда уезжала из старого дома, хотела снять на память наличник.

«Но потом подумала: где я буду его хранить, да и наследники потом все равно выбросят.

В обществе потребления такие вещи ценности не представляют. Если, конечно, это не яйца Фаберже», - грустно констатировала горожанка.

Ранее представители регионального отделения ВООПИК возмутились сносом еще двух домов - № 14 и 16 на улице Володарского. По их мнению, ситуацию могут исправить законодательные решения. Например, создание комиссии по сносу, которая будет оценивать историко-культурную ценность домов, готовящихся к сносу, или присвоение Пензе статуса исторического поселения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/voopik_pnz
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Гость||

Снесли очередную гнилушку! Правильно, город красивее будет.

Гость||

Хватит жить прошлым и заботиться о зданиях, в которых невозможно жить или работать по настоящим стандартам. Лучше займитесь улучшением городской среды в интересах жителей

Гость||

Напишите, почему на этом участке ул. Калинина днем постоянно куча машин паркуются прямо на проезжей части, перекрывая одну полосу.

Гость||

Почему-то, пока эти руины стоят на улице города - всем активистам пофиг на них. Но как только руины сносят - сразу раздаётся вой "ай, раритет уничтожили!". Эй, активисты, сколько своих личных денег вы потратили на содержание этих исторических зданий в приличном состоянии? Или только ныть способны?

Хромой Гончар||

Жаль домика. Был радостным и живым.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.03.2022 15:30|

Снесли очередную гнилушку! Правильно, город красивее будет.

Полностью поддерживаю, весь центр в этих руинах.

Гость||

Утром на этом участке паркуется куча "Крутых" авто, потому что в платную частную школу привозят детей "бедные" родители...

Гость||

Гость писал(a):

Правильно, город красивее будет.
Красивей чем что? Чем твоя жопа?

Гость||

Какой бред многие пишут, боже мой. Сколько же, оказывается, людей, равнодушных к истории и культуре своего города... И так по всем жизненным вопросам. Понятно, вместо головы телевизор.

Гость||

Давно пора было снести этот сарай. Если нет денег на содержание и ремонт- сносить все бомжатник не задумываясь. Строить на их месте только не высотки, а дорожные развязки как во всем цивилизованном мире

Гость||

кто должен был содержать это якобы "культурное наследие"?

Гость||

Ещё бы вдоль Суры от Муравейника до Бочки все бараки посносили. Как город бы изменился в лучшую сторону. Сколько можно смотреть на эти трущебы и их обитателей?

Гость||

Пусть представители ВООПИК пояснят кто и как должен ремонтрировать и содержать здания, признанные памятниками истории и архитектуры, но в настоящее время находящиеся в крайне аварийном состоянии?Пример тому ул.Красная,60.Здание аварийное, кирпичная кладка осыпается на тротуар, где ходят люди, дети идут в школы. На днях чуть проходящую девушку не прибило,кирпичи посыпались пару секунд спустя.Чего ждем?Чтоб "памятник архитектуры" придавил кого своей исторической ценностью?

Гость||

Мощно работает Олег и Басенка пока путешествуют у них преступления происходят.Убдк...b алчные всю пензу своими тц и высотками испоганили

Гость||

Дома, готовящиеся к сносу, историко-культурную ценность не представляют! Они являются свидетельством досадного исторического прошлого не только Пензы и других городов,но и государства российского в целом. Жаль мне членов ВООПИК за их ориентацию.

Имя: Гость
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