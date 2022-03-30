Еще один дом в историческом центре Пензы исчез с лица земли

30.03.2022 | 14:56

В Пензе превратилось в руины здание в историческом центре - дом на улице Калинина, стоявший на участке между Чкалова и Свердлова.

Сообщение об этом появилось во вторник, 29 марта, на странице областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня уничтожен дом по Калинина, 37. Напоминаем, что в Пензе можно сносить дома безо всяких обсуждений, например с каким-то общественным советом, и без выяснения возможной историко-культурной ценности перед сносом. Пока подвижек к исправлению ситуации не видно», - разместил пост председатель областного отделения ВООПИК Станислав Блинов.

«Даже наличники на этот раз не сняли?» - поинтересовалась в комментариях жительница Пензы.

«На этот раз снос провернули вообще молниеносно. Да и снимать наличники тоже уже надоедает. Они ценны на доме, а не где-то на складе. Ведь нашим музеям эти наличники тоже не нужны», - посетовал автор.

В ответ участница обсуждения вспомнила, что, когда уезжала из старого дома, хотела снять на память наличник.

«Но потом подумала: где я буду его хранить, да и наследники потом все равно выбросят.

В обществе потребления такие вещи ценности не представляют. Если, конечно, это не яйца Фаберже», - грустно констатировала горожанка.

Ранее представители регионального отделения ВООПИК возмутились сносом еще двух домов - № 14 и 16 на улице Володарского. По их мнению, ситуацию могут исправить законодательные решения. Например, создание комиссии по сносу, которая будет оценивать историко-культурную ценность домов, готовящихся к сносу, или присвоение Пензе статуса исторического поселения.