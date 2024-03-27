Сетевое издание|18+|Среда|27 мар 2024|17:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В ближнем Арбекове загорелся расселенный дом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 27 марта, в 5-м Виноградном проезде, 4, в Пензе случился пожар. Расселенный дом нередко привлекает внимание подростков, а также людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 11:40. На место выехали 19 человек на трех спецмашинах.

«Горение мусора на площади 20 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

О том, что расселенный дом № 4 в 5-м Виноградном проезде в Пензе нуждается во внимании правоохранителей, жители района говорят давно. Один из них обращался к губернатору в соцсети «Одноклассники» с просьбой снести строение, но получил следующий ответ от представителя регионального правительства: «Снос дома будет осуществляться только после предоставления всем расселяемым гражданам нового жилья либо выкупа за изымаемые жилые помещения».

Он также сообщал, что управление ЖКХ города уже направило в УМВД России по Пензе информацию о необходимости патрулировать территорию, где находится здание.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ГУ МЧС России
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте