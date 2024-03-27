В ближнем Арбекове загорелся расселенный дом

27.03.2024 | 13:18

В среду, 27 марта, в 5-м Виноградном проезде, 4, в Пензе случился пожар. Расселенный дом нередко привлекает внимание подростков, а также людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 11:40. На место выехали 19 человек на трех спецмашинах.

«Горение мусора на площади 20 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

О том, что расселенный дом № 4 в 5-м Виноградном проезде в Пензе нуждается во внимании правоохранителей, жители района говорят давно. Один из них обращался к губернатору в соцсети «Одноклассники» с просьбой снести строение, но получил следующий ответ от представителя регионального правительства: «Снос дома будет осуществляться только после предоставления всем расселяемым гражданам нового жилья либо выкупа за изымаемые жилые помещения».

Он также сообщал, что управление ЖКХ города уже направило в УМВД России по Пензе информацию о необходимости патрулировать территорию, где находится здание.