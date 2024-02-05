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Общество

В доме в поселке Чаадаевка ввели режим ЧС

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В многоэтажном доме № 37 на улице Центральной в поселке Чаадаевка Городищенского района с понедельника, 5 февраля, действует режим ЧС.

Об этом сообщил глава района Павел Мигин.

В многоэтажке случилось ЧП: протекла крыша. Пострадали квартиры, подъезды, на фасаде образовалась наледь, вымокли не только потолки и стены, вода попала и в розетки, из-за чего пользоваться электричеством стало небезопасно.

Жильцы обратились к администрации с просьбой как можно быстрее отремонтировать кровлю и получили ответ, что капремонт запланирован только в 2040-2042 годах.

«Мною была создана рабочая группа в составе сотрудников администрации Городищенского района, администрации р. п. Чаадаевка, управляющей организации ООО «Жилищная компания», 25 пожарно-спасательной части. Рабочей группой 4 февраля был проведен поквартирный обход дома с целью выявления жилых помещений, пострадавших в результате протечки крыши, и сбора информации о количестве проживающих», - написал Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Также глава районной администрации встретился с жителями дома и «довел информацию о порядке переноса срока капитального ремонта крыши».

Кроме того, на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решили ввести в границах дома № 37 режим ЧС.

«Руководителям организаций даны рекомендации по решению вопросов безопасного проживания граждан в пределах своих компетенций», - добавил Павел Мигин.

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