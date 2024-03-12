На месте «Изумрудного города» в Пензе появится жилой комплекс

12.03.2024 | 11:42

В Пензе на месте развлекательного центра «Изумрудный город», который сейчас активно сносят, появится жилой комплекс.

Соответствующая информация указана на сайте застройщика ООО СЗ «Промстройинвест».

«Изумрудный город» на пр. Строителей, 1г, работал с 2008 года. Он был одним из заметных мест клубной жизни города.

В развлекательном центре, кроме танцпола, располагались боулинг, ресторан, бильярдный клуб, банкетный зал, сауна с бассейном и гостиница.

В 2016 году работу «Изумрудного города» приостановили после проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Выяснилось, что покрытие пола в игровом зале и ряде других помещений, а также конструктивное исполнение эвакуационных путей на первом и втором этажах не соответствуют нормам безопасности; на танцполе и в кухне отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; не обеспечена в полной мере пожарная безопасность парильной, сауны, гостиницы и др. Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Компания «Сан-Лико». Кроме того, в суд было направлено заявление с требованием закрыть комплекс до устранения выявленных нарушений.