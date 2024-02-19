Гости области подожгли дом за крупное вознаграждение

19.02.2024 | 09:11

В Кузнецком районе правоохранители разбираются в обстоятельствах поджога дома 59-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал полиции, что в возгорании виноваты двое неизвестных. Их личности удалось установить. Злоумышленниками оказались 21-летний и 23-летний жители Республики Башкортостан.

Молодые люди во всем сознались. Они сообщили, что предложение поджечь дом им поступило от незнакомца. Наниматель объяснил, что так гости области помогут в борьбе с наркоторговлей, ведь жертва распространяет запрещенные вещества.

Для подтверждения сделанной работы башкортостанцам необходимо было снять процесс поджога на видео. В качестве вознаграждения товарищам полагалось 100 000 рублей. Те согласились на предложение, приехали по названному адресу, облили дом бензином и подожгли.

Сделав дело, друзья отправились в гости к знакомому в Саратовскую область. Молодые люди были уверены: правоохранители их не найдут, ведь они живут в другом регионе.

«Полицейскими было установлено, что работодателем оказался родственник заявителя, который затаил обиду на пенсионера и придумал для молодых людей историю с наркотиками», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту поджога возбудили уголовное дело. Виновникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.