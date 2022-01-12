В историческом центре Пензы готовятся снести два дома

12.01.2022 | 08:18

В Пензе планируют снести дома № 12 и 14 на улице Володарского. Об этом сообщили представители местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры на официальной странице организации во «Вконтакте».

«К сносу готовят сразу два дома. Один – смешанной конструкции имеет богато украшенный резьбой второй этаж. Второй дом со скромным фасадом - образец средовой застройки рубежа XIX-ХХ веков. Как удалось узнать в администрации, заявка на снос подана, но пока положительного решения по ней нет», - уточнили активисты.

Однако подготовка к сносу уже началась: рабочие разобрали крышу и установили ограждение.

Улица Володарского - одна из старейших в Пензе. Она сформировалась в XVII веке. В документах 1795 года упоминается как Верхне-Посадская, с середины XVIII века - как Лекарская. Современное название получила в 1919 году.

По словам представителей ВООПиК, в непосредственной близости от указанных домов находятся несколько объектов культурного значения. Из-за этого после сноса на освобожденных участках нельзя будет строить новые объекты.

«Зачем сносить дома, если ничего построить на этом месте нельзя, непонятно. Пару лет назад ниже по улице снесли симпатичный дом с фасадом желтого цвета и теперь на этом месте унылый пустырь и стихийная парковка. В случае утраты еще двух домов мы получим очередные «выбитые зубы» на красной линии и новый ущерб историческому городу, который и так уже на 80% разрушен. Поэтому мы выступаем против сноса этих зданий», - подчеркнули в ВООПиК.

По их мнению, ситуацию могут исправить законодательные решения. Например, создание комиссии по сносу, которая будет оценивать историко-культурную ценность домов, готовящихся к сносу, или присвоение Пензе статуса исторического поселения.