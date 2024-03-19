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Общество

На Кирова обнаружили здания, которые нигде не зарегистрированы

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Глава Пензы Александр Басенко намерен навести порядок в сфере использования муниципальной земли. Об этом он заявил на заседании гордумы во вторник, 19 марта.

«Мы в центре города начали проводить ревизию - и удивительные вещи: вдоль улицы Кирова есть гектар муниципальной земли, на котором 15-20 лет стоят трехэтажные объекты, которые нигде не зарегистрированы», - рассказал он.

«Да, это будет резонанс, но мы будем наводить порядок», - подчеркнул Басенко.

Один из депутатов, присутствовавший на заседании, предложил сносить такие объекты.

В феврале Александр Басенко подписал постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика пятиэтажного офисного здания, которое планируется к возведению между жилыми домами № 18 и 18Б на улице Кирова.

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