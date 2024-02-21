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Общество

Аварийное здание школы № 25 может простоять до октября

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Аварийное здание школы № 25 на Южной Поляне будет стоять еще не один месяц: по договору его должны снести до 1 октября.

Об этом сообщил представитель Управления образования Пензы, отвечая на вопрос горожанки в чате телеграм-канала PenzaInform.

«На существующем земельном участке планируется строительство новой школы. Разработка проектно-сметной документации будет выполнена до конца 2024 года, после чего будет проработан вопрос о включении строительства объекта в федеральные программы», - напомнили в ведомстве.

Школа на 625 мест построена в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Здание решили обследовать, и 1 сентября ученики пошли в другие школы - № 28 и 32.

25-ю планировали ремонтировать до конца года, но уже в октябре министр образования Алексей Комаров заявил, что работы завершены. Со второй четверти дети вернулись в свои классы, однако ненадолго. Зимой и весной в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, была назначена экспертиза.

31 мая 2023 года было подписано постановление о ликвидации школы № 25 имени В. П. Квышко. По заключению экспертов проектной организации, дальнейшая эксплуатация здания стала невозможной. Капремонту оно также не подлежало.

До ноября работники подрядной организации демонтировали входные группы и окна, разобрали внутреннюю отделку, и на этом, по визуальной оценке, работы пока остановились.

Аварийное здание школы № 25 может простоять до октября

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