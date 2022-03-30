ЕР предложила ликвидировать бюрократию при капремонте школ

30.03.2022 | 10:21

Программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений будут выполнены невзирая на санкции и трудности. Из бюджета уже выделены средства на проведение работ. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на расширенном совещании партии и Минпросвещения.

По его словам, большинство регионов начали капремонт в школах, задержка есть примерно по 20 объектам из более чем 1 600. Каждый срыв повлечет ответственность. В случае нарушения сроков деньги могут перераспределить.

«По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки все необходимые мероприятия провести. И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете», - подчеркнул Турчак.

Как сообщает сайт ER.ru, до 15 апреля регионы, которые отстают от графика, должны устранить недочеты.

В 2022 году из федерального бюджета на ремонт школ выделено свыше 66 млрд руб., на 2023-й - чуть более 25 млрд. На эти средства отремонтируют 2 065 зданий (в том числе 1 653 в текущем году).

Чтобы повысить эффективность расходов и компенсировать рост стоимости материалов, секретарь генсовета предложил оптимизировать расходы и упростить ряд процедур, а где это возможно - отказаться от конкурсов среди подрядчиков.

«Бюджет и проектно-сметные документации сверстаны исходя из прежнего уровня цен. Это значит, что так или иначе придется оптимизировать расходы. Ресурс для такой оптимизации прежде всего в минимизации бюрократических процедур», - пояснил Турчак.

Его предложения поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отдельно отметил, что партия контролирует каждый объект программы капремонта школ, что помогает своевременно выявлять недоработки на местах, отставания по срокам и подачу дополнительных заявок на участие.

По словам депутата фракции «Единая Россия» Государственной Думы от Пензенской области Дмитрия Каденкова, потребность в капитальном ремонте школ в регионе очень большая, особое внимание уделяется модернизации в сельских поселениях. Из общего количества учреждений, заявленных в программе, больше половины (14) расположены в районах.

«Эти объекты остро нуждаются в капитальном обновлении. В течение ближайших двух лет с привлечением федеральных средств планируется отремонтировать более 20 пензенских школ: 11 в 2022 году, еще 11 - в следующем. Ремонт в школе № 2 рабочего поселка Башмаково продлится два года», - уточнил Дмитрий Каденков.