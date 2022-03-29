Зрители 11 канала смогут задать вопросы ведущей «Нашей дачи»

29.03.2022 | 19:15

Шесть с половиной часов в прямом эфире: впервые на 11 канале стартует большой марафон программы «Наша дача». 10 апреля с 10:30 до 17:00 Галина Аблынина вместе с гостями будет без перерыва отвечать на вопросы телезрителей. Дозвониться в студию может абсолютно каждый.

«Я думаю, пусть дачники заранее подготовят свои вопросы, могут нам дозвониться и пообщаться в прямом эфире», - отметила ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.

До открытия сезона осталось совсем немного, поэтому владельцам шести соток уже пора задуматься о том, что будет расти на их огороде в этом году. Не просто любители, а настоящие эксперты поделятся в прямом эфире полезными советами с дачниками.

«Это будут профессионалы своего дела, имеющие специальное образование, поэтому вопросы можно задавать любые, касающиеся деревьев, овощей, цветов. Будет также присутствовать наш пензенский блогер, которая, можно сказать, любитель, но с очень большим опытом. Очень интересные идеи, и, я думаю, что-то можно оттуда почерпнуть», - рассказала Галина Аблынина.

За время марафона она вместе с экспертами постарается охватить как можно больше тем, связанных с дачей.

«Без перерыва, на то он и марафон», - подчеркнула Галина Аблынина.