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Общество

Зрители 11 канала смогут задать вопросы ведущей «Нашей дачи»

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Шесть с половиной часов в прямом эфире: впервые на 11 канале стартует большой марафон программы «Наша дача». 10 апреля с 10:30 до 17:00 Галина Аблынина вместе с гостями будет без перерыва отвечать на вопросы телезрителей. Дозвониться в студию может абсолютно каждый.

«Я думаю, пусть дачники заранее подготовят свои вопросы, могут нам дозвониться и пообщаться в прямом эфире», - отметила ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.

До открытия сезона осталось совсем немного, поэтому владельцам шести соток уже пора задуматься о том, что будет расти на их огороде в этом году. Не просто любители, а настоящие эксперты поделятся в прямом эфире полезными советами с дачниками.

«Это будут профессионалы своего дела, имеющие специальное образование, поэтому вопросы можно задавать любые, касающиеся деревьев, овощей, цветов. Будет также присутствовать наш пензенский блогер, которая, можно сказать, любитель, но с очень большим опытом. Очень интересные идеи, и, я думаю, что-то можно оттуда почерпнуть», - рассказала Галина Аблынина.

За время марафона она вместе с экспертами постарается охватить как можно больше тем, связанных с дачей.

«Без перерыва, на то он и марафон», - подчеркнула Галина Аблынина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

А у ведущей Галины есть сестра блезняшка Галина?

Наша тоже в огороде постоянно копается и урожай хороший.

Имя: Гость
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