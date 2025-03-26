В программе «Следствие вели…» расскажут о пензенских убийцах

В Пензенском областном суде работает съемочная группа программы «Следствие вели…» (телеканал НТВ). В художественно-документальном сериале с Леонидом Каневским, посвященном самым громким уголовным делам СССР, расскажут об убийцах из Пензы и Кузнецкого района.
Приговоры обоим преступникам были вынесены в 80-х годах прошлого века.
Один фильм снимают о шофере из областного центра, который захотел жениться. Его планам мешала уже имевшаяся супруга. Пензенец убил ее, закопал в лесу и написал заявление о пропаже.
Однако следователям удалось установить истину.
Во втором фильме расскажут историю жителя Кузнецкого района, который изнасиловал и убил в Пензе 2 женщин.
Когда именно программы выйдут в эфир, пока неизвестно.
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