В Пензе увольнение замдиректора МУПа признали незаконным

29.03.2022 | 11:43

64-летняя горожанка, работавшая в МУП «Пензенские бани» заместителем директора по производству, добилась восстановления в должности.

Женщина трудилась в муниципальном предприятии с 14 марта 2007 года на протяжении 14 лет. Приказом от 16 сентября 2021-го ее уволили в связи с сокращением штата.

Пензячка обратилась в суд с иском о признании действий незаконными, так как процедура была нарушена: работодатель уволил ее ранее установленного законодательством двухмесячного срока со дня предупреждения.

Октябрьский районный суд встал на сторону руководителя МУПа и отказал в удовлетворении требований.

«Истица и прокуратура Октябрьского района г. Пензы оспорили указанное решение в апелляционном порядке, указывая на нарушения норм материального и процессуального права», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

В итоге коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда отменила решение суда первой инстанции.

«Взыскана заработная плата за время вынужденного прогула с момента увольнения по день вынесения апелляционного определения, а также частично удовлетворены требования о компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей», - заключила Светлана Артамонова.