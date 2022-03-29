В Пензе на неделе начнется капремонт гимназии № 53

29.03.2022 | 16:05

Гимназия № 53 в числе четырех учебных заведений Пензы готовится к капитальному ремонту по федеральной программе. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила городская администрация.

«Зданию школы около 60 лет. Многие имеющиеся проблемы можно устранить, только проведя серьезный ремонт. Займутся кровлей, коммуникациями, а главное - перестройкой пищеблока», - уточнили в мэрии.

Работы на объекте начнутся уже на этой неделе, но проводить их будут так, чтобы не мешать учебному процессу. Основной объем запланирован на летние каникулы.

«Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы контракт был выполнен в срок - до 15 августа», - цитирует пресс-служба администрации директора гимназии № 53 Римму Наумову.

В 2022 году капитальный ремонт ждет и школы № 46 и 52, а также лицей № 29.