Будущие юристы приняли участие в олимпиаде областной прокуратуры

29.03.2022 | 20:13

В областной прокуратуре прошел заключительный этап олимпиады школьников имени Павла Ивановича Ягужинского - первого в России сотрудника прокуратуры, которого назначил Петр I. Интеллектуальные состязания на знание правовой грамотности посвящены 300-летию со дня образования надзорного органа в стране.

Олимпиада состоялась при поддержке и активном участии министерства образования области.

Всего было три этапа: муниципальный, региональный и финальный, где пять лучших школьников представили эссе. Это учащиеся Пензы, Сердобска, Русского Камешкира, Бессоновского района.

Ангелина Войлочникова из Кузнецка в своей письменной работе рассуждала на тему «Закон как право и средства его защиты». Дополнительный вопрос от экспертов касался моратория на смертную казнь.

«У нас есть пожизненное наказание, то есть человек наказан на всю жизнь. Я считаю, что это намного мучительнее, что он отвечает сам перед собой и мучается всю жизнь», - рассказала школьница.

Победительницей стала Вера Логинова из пензенского учебного заведения № 11.

Результаты олимпиады учитываются в конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты для поступления в саратовскую государственную академию по целевому направлению.