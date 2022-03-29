Сетевое издание|18+|Вторник|29 мар 2022|22:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Будущие юристы приняли участие в олимпиаде областной прокуратуры

Печать
Telegram

В областной прокуратуре прошел заключительный этап олимпиады школьников имени Павла Ивановича Ягужинского - первого в России сотрудника прокуратуры, которого назначил Петр I. Интеллектуальные состязания на знание правовой грамотности посвящены 300-летию со дня образования надзорного органа в стране.

Олимпиада состоялась при поддержке и активном участии министерства образования области.

Всего было три этапа: муниципальный, региональный и финальный, где пять лучших школьников представили эссе. Это учащиеся Пензы, Сердобска, Русского Камешкира, Бессоновского района.

Ангелина Войлочникова из Кузнецка в своей письменной работе рассуждала на тему «Закон как право и средства его защиты». Дополнительный вопрос от экспертов касался моратория на смертную казнь.

«У нас есть пожизненное наказание, то есть человек наказан на всю жизнь. Я считаю, что это намного мучительнее, что он отвечает сам перед собой и мучается всю жизнь», - рассказала школьница.

Победительницей стала Вера Логинова из пензенского учебного заведения № 11.

Результаты олимпиады учитываются в конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты для поступления в саратовскую государственную академию по целевому направлению.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

Она уверена, что человек мучается?! Это надо доказать!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте