Как правильно оформить завещание?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу на всякий случай оформить завещание. Как это правильно сделать?
Ответ специалиста
Чтобы оформить завещание, нужно обратиться к нотариусу, он проверит вашу личность и проведет беседу. Также он может попросить написать последнюю волю от руки.
«Затем он составляет завещание и зачитывает его вслух. Встречу можно записать на видео - запись пригодится, если документ захотят оспорить. Завещание вносят в Единую информационную систему нотариата. Когда наследство откроют, запрос о нем сделают в ЕИС», - рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Но не всегда заявителю дадут оформить документ. Так, нотариус может отказать в процедуре, если пришедший к нему человек пьян, не осознает своих действий или на него давят другие люди.
Отменить завещание можно в любой момент.