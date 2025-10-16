Как правильно оформить завещание?

16.10.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу на всякий случай оформить завещание. Как это правильно сделать?

Ответ специалиста

Чтобы оформить завещание, нужно обратиться к нотариусу, он проверит вашу личность и проведет беседу. Также он может попросить написать последнюю волю от руки.

«Затем он составляет завещание и зачитывает его вслух. Встречу можно записать на видео - запись пригодится, если документ захотят оспорить. Завещание вносят в Единую информационную систему нотариата. Когда наследство откроют, запрос о нем сделают в ЕИС», - рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Но не всегда заявителю дадут оформить документ. Так, нотариус может отказать в процедуре, если пришедший к нему человек пьян, не осознает своих действий или на него давят другие люди.

Отменить завещание можно в любой момент.