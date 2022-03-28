Городская управляющая компания начнет работу к майским праздникам

28.03.2022 | 11:33

В понедельник, 28 марта, во время прямой линии в соцсети «ВКонтакте» мэр Александр Басенко ответил на вопрос, когда в Пензе приступит к работе МУП «Городская управляющая компания».

Сроком поинтересовалась жительница улицы Ленинградской, 9, где случилось ЧП: вывалилась кирпичная кладка стены на пятом этаже. Причина - несвоевременная очистка кровли от снега.

Александр Басенко рассказал, что управляющая компания начнет работу к майским праздникам. Первый шаг МУПа - создание аварийной службы.

«Для формирования работоспособности этого предприятия, для его оснащения на сумму порядка 50 миллионов рублей приобретена техника, которая будет заниматься устранением аварийных ситуаций. У нас очень большой износ жилого фонда, аварийные ситуации возникают часто», - пояснил Басенко.

Пензенцам, желающим пользоваться услугами нового МУПа, нужно принять соответствующее решение на общедомовом собрании. Автоматический переход возможен в том случае, если действующую частную УК, согласно актам администрации города, лишат права управления.

«По городу очень много домов, которые уже практически стоят в очереди, чтобы попасть в управление муниципальной компании. Дело в том, что начались отказы управляющих компаний. На той же улице Ленинградской разбросали в почтовые ящики жителей уведомления, что с мая они отказываются от управления этим домом (№ 9. - Прим. ред.). Тем самым они расписались в своей некомпетентности», - отметил мэр.