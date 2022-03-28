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Общество

Городская управляющая компания начнет работу к майским праздникам

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В понедельник, 28 марта, во время прямой линии в соцсети «ВКонтакте» мэр Александр Басенко ответил на вопрос, когда в Пензе приступит к работе МУП «Городская управляющая компания».

Сроком поинтересовалась жительница улицы Ленинградской, 9, где случилось ЧП: вывалилась кирпичная кладка стены на пятом этаже. Причина - несвоевременная очистка кровли от снега.

Александр Басенко рассказал, что управляющая компания начнет работу к майским праздникам. Первый шаг МУПа - создание аварийной службы.

«Для формирования работоспособности этого предприятия, для его оснащения на сумму порядка 50 миллионов рублей приобретена техника, которая будет заниматься устранением аварийных ситуаций. У нас очень большой износ жилого фонда, аварийные ситуации возникают часто», - пояснил Басенко.

Пензенцам, желающим пользоваться услугами нового МУПа, нужно принять соответствующее решение на общедомовом собрании. Автоматический переход возможен в том случае, если действующую частную УК, согласно актам администрации города, лишат права управления.

«По городу очень много домов, которые уже практически стоят в очереди, чтобы попасть в управление муниципальной компании. Дело в том, что начались отказы управляющих компаний. На той же улице Ленинградской разбросали в почтовые ящики жителей уведомления, что с мая они отказываются от управления этим домом (№ 9. - Прим. ред.). Тем самым они расписались в своей некомпетентности», - отметил мэр.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Давно пора навести порядок в данной сфере.

Гость||

Очередной передел сфер влияния.

Гость||

Запишите для истории мои слова: Будет только хуже!

Нынешние власти (областные и городские) для созидания недееспособны!

Гость||

Капусту купили напополам с соседкой.

Гость||

Канцерова наворованное выводит через криптовалюту?

Гость||

Очередной лохотрон, тьфу

Гость||

Теперь басенка стричь народ будет, хех

Гость||

Уже была такая муниципальная ГУК, и что) так же обанкротилась. И всея закупленная техника с домами уйдет в частные руки)

Гость||

Для этого всё и затевается!

Гость||

Краснодарец пусть смету обнародует, чего этот он на 50 лямов накупил...стены ремонтировать.

Гость||

ага а чо прикинули дербанить осталось мало хоть это дербануть

Гость||

«Для формирования работоспособности этого предприятия, для его оснащения на сумму порядка 50 миллионов рублей приобретена техника, которая будет заниматься устранением аварийных ситуаций. У нас очень большой износ жилого фонда, аварийные ситуации возникают часто» - Комплектуем одну аварийку: Газосварка, электросварка, наборы ключей, трос для прочистки канализации, сапоги...."до шейки"...., топор, молоток, гвоздодер, бензопила, болгарка, отвертки, кусачки, разводные и газовые, "щучка" ... резиновые перчатки, тестер, для упрощения прочитки канальи "крутилка".... Теперь вопрос: сколько бригад сформировали?

Гость||

Вася дербанил Ваня до дербанил там уж осталось чуть чуть

Гость||

Про тарифы ни слова. Сюрприз готовят жителям. Майские отгуляем и заживем по-новому!!!

Гость||

Скорее всего, к осени новые тарифы озвучат. Или летом, пока народ на дачах будет, чтобы потихоньку все переварили...

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Имя: Гость
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