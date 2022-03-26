В Пензе ворошили снег, скалывали лед и убирали мусор

26.03.2022 | 11:04

В пятницу, 25 марта, в Пензе прошла традиционная уборка. О том, что было сделано, рассказали в администрации города.

В Железнодорожном районе ликвидированы навалы мусора с улиц Жемчужной, Володарского, Московской, Ухтомского, Луначарского, в том числе рядом с контейнерными площадками. Очищены опоры наружного освещения, дорожные знаки на улицах Московской, Октябрьской, Плеханова, Володарского, на Привокзальной площади.

В Ленинском районе студенты занимались благоустройством сквера «Журавли», ворошили снег в скверах Полярников и имени М. Ю. Лермонтова, а сотрудники предприятий приводили в порядок территории.

Работники управляющих организаций рыхлили снежные навалы, скалывали лед, обрабатывали дворы песко-соляной смесью. В жилых кварталах на улицах Кулакова и Пушкина разворошен снег, у домов № 3, 7, 9, 25, 27, 29 на улице 8 Марта собран бытовой мусор.

В Первомайском районе прошла очистка от мелкого мусора по адресам: Воронова, 8; Мира, 74; Пацаева, 7; Попова, 1а; Ленинградская, 8, 9, 9а.

В Октябрьском районе приводили в порядок территории в Заре, Арбекове, в Заводском районе (улицы Новоселов, Юбилейная, Рахманинова, Нахимова, Кулибина). Управляющие компании продолжили ворошить снег и очищать от мусора дворы.