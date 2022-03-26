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Общество

В Пензе ворошили снег, скалывали лед и убирали мусор

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В пятницу, 25 марта, в Пензе прошла традиционная уборка. О том, что было сделано, рассказали в администрации города.

В Железнодорожном районе ликвидированы навалы мусора с улиц Жемчужной, Володарского, Московской, Ухтомского, Луначарского, в том числе рядом с контейнерными площадками. Очищены опоры наружного освещения, дорожные знаки на улицах Московской, Октябрьской, Плеханова, Володарского, на Привокзальной площади.

В Ленинском районе студенты занимались благоустройством сквера «Журавли», ворошили снег в скверах Полярников и имени М. Ю. Лермонтова, а сотрудники предприятий приводили в порядок территории.

Работники управляющих организаций рыхлили снежные навалы, скалывали лед, обрабатывали дворы песко-соляной смесью. В жилых кварталах на улицах Кулакова и Пушкина разворошен снег, у домов № 3, 7, 9, 25, 27, 29 на улице 8 Марта собран бытовой мусор.

В Первомайском районе прошла очистка от мелкого мусора по адресам: Воронова, 8; Мира, 74; Пацаева, 7; Попова, 1а; Ленинградская, 8, 9, 9а.

В Октябрьском районе приводили в порядок территории в Заре, Арбекове, в Заводском районе (улицы Новоселов, Юбилейная, Рахманинова, Нахимова, Кулибина). Управляющие компании продолжили ворошить снег и очищать от мусора дворы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

В место того что бы вывести снег они себе работу придумывают ворошить снег?более дибильной работы сложно представить

Гость||

Вместо снега-кучи грязной массы.

Гость||

Не рыхлили снег,а ворошили,рыхлят грядки ,а снег ворошат,то -- есть (разбрасывают).

Гость||

Всю зиму гадили,превратили город в кучу грязи.а сейчас,герои!! Медаль им на одно место.приезжайте во двор по ладожской 110.дворники из сил выбились уже ,убирать за тракторами.руки бы,трактористам ,поотрывать.гребли снег и выбрасывали на детскую площадку,!!!вместе с лавочками!!!она и до сих пор ,в куче замерзшего снега торчит.идиоты!

Гость||

Короче всякой херотой занимались.

Гость||

Зачем ворошить снег? Пустая, дурацкая затея.

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

когда снег у бордюра не убирали с дорог города, теперь всё это расстаяло, грязь. Нельзя перейти дорогу! Город превратили в срач благодаря таким руководителям!!!

Гость||

Мелочная показуха, нерешающая проблемы города, в котором полный хаос и бардак. Власть недееспособна.

Имя: Гость
Комментарий:

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