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Общество

В Пензе вандалы снова испортили конструкции на Фонтанной площади

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Наждачная бумага против надписей: сотрудники муниципального предприятия с утра, пока город еще не проснулся, начали удалять с конструктивных элементов качелей на Фонтанной площади следы вредителей. Иными словами таких «художников» не называют.

«Камеры есть, пускай ищут по записям. Наказать родителей, а они потом подумают, рисовать или нет», - предложил сотрудник МУП Андрей Ромашкин.

Как только в сентябре 2020-го Фонтанная площадь открылась после ремонта, она стала центром притяжения для пензенцев и гостей города. Однако не все приходят сюда с благими намерениями. Больше всего достается конструкциям.

«Портят качели, скамейки, постоянно все закрашиваем, объявления сдираем и оперативно реагируем», - рассказал заместитель директора МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Сергей Шиляев.

Привезли 20 литров краски. В ход она идет не сразу, а лишь после того, как под воздействием наждака письмена утрачивают смысл.

«Учителям и директорам школ детей на истинный путь бы настроить. Я думаю, что многое зависит еще и от родителей», - отметил Сергей Шиляев.

За культурой современного общества наблюдает и вождь пролетариата. От взора Владимира Ильича не уйдет ни один из тех, кто рисует на плитке, постаменте, бордюрах и скамьях на площади. Вот только молчаливый наблюдатель не может отпустить замечание хулиганам.

Что на площади Ленина, что на Фонтанной - почерк один и тот же. Это почерк нарушителей правил благоустройства - тех, кому воспитание и культура позволяют «самовыражаться», портя облик города.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Скоро пасха, яйца красить опять будут.

Гость||

А полу коника там не испортили ни чего подозрительного не заметили?

Гость||

А яйца это уже традиция

Гость||

Гость писал(a):

А яйца это уже традиция
Если "художник" так видит...

Один год уже так рекламировали дывявое твАрение.

Гость||

ребят молодцы!еще храм за 14 млд оформите

Гость||

Дырявого ванеконя ещё не распилили?

Гость||

Видеокамеры с выводом на дежурного в УВД не пытались вывести??????

Гость||

А может отпилите кентавру яйца, чтобы их на пейсах не покрасили?

Гость||

Пусть создатель зубами отгрызёт...

Гость||

По камерам выявили "художников"? Покажите их лица всем. Или камеры для вида стоят?

Имя: Гость
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