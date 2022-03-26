В Пензе вандалы снова испортили конструкции на Фонтанной площади

26.03.2022 | 18:05

Наждачная бумага против надписей: сотрудники муниципального предприятия с утра, пока город еще не проснулся, начали удалять с конструктивных элементов качелей на Фонтанной площади следы вредителей. Иными словами таких «художников» не называют.

«Камеры есть, пускай ищут по записям. Наказать родителей, а они потом подумают, рисовать или нет», - предложил сотрудник МУП Андрей Ромашкин.

Как только в сентябре 2020-го Фонтанная площадь открылась после ремонта, она стала центром притяжения для пензенцев и гостей города. Однако не все приходят сюда с благими намерениями. Больше всего достается конструкциям.

«Портят качели, скамейки, постоянно все закрашиваем, объявления сдираем и оперативно реагируем», - рассказал заместитель директора МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Сергей Шиляев.

Привезли 20 литров краски. В ход она идет не сразу, а лишь после того, как под воздействием наждака письмена утрачивают смысл.

«Учителям и директорам школ детей на истинный путь бы настроить. Я думаю, что многое зависит еще и от родителей», - отметил Сергей Шиляев.

За культурой современного общества наблюдает и вождь пролетариата. От взора Владимира Ильича не уйдет ни один из тех, кто рисует на плитке, постаменте, бордюрах и скамьях на площади. Вот только молчаливый наблюдатель не может отпустить замечание хулиганам.

Что на площади Ленина, что на Фонтанной - почерк один и тот же. Это почерк нарушителей правил благоустройства - тех, кому воспитание и культура позволяют «самовыражаться», портя облик города.