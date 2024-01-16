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Культура

Ротонда на Соборной площади вошла в реестр объектов культурного наследия

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Ротонду, которая расположена на Соборной площади в Пензе, напротив картинной галереи, рядом с Федерацией профсоюзов, включили в государственный реестр объектов культурного наследия.

«Место, где располагается объект, является самым старым в городе, отсюда начиналась история крепости Пенза. По своему объемно-пространственному построению, архитектурно-художественному решению объект является интересным образчиком технического сооружения начала XX века. Фасады выполнены в архитектурном стиле «модерн», украшены декоративными архитектурными элементами в виде круглых розеток, горизонтальных и вертикальных ниш», - рассказали в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Ротонда на Соборной площади вошла в реестр объектов культурного наследия

Когда-то ротонда была частью системы городского водоснабжения. Под ней находится подземный ход в два яруса.

Особенностями памятника, составившими предмет охраны, являются его местоположение, цилиндрическая надземная часть, надземная и подземная части в плане в виде окружностей, купольная крыша, исторические (начало XX века) габариты и расположение дверного проема (северная сторона), габариты, материал несущих стен (глиняный полнотелый кирпич), венчающий карниз с обломами (требует воссоздания) и др.

Ранее в реестр объектов культурного наследия внесли возвышенную террасу на пересечении улиц Карла Маркса и Московской.

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