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Общество

Домик Деда Мороза уберут с площади Ленина за 130 000 рублей

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На демонтаж и вывоз Домика Деда Мороза, который в декабре установили на площади Ленина, потратят 130 000 рублей. Информация об этом в пятницу, 19 января, появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям договора, работы необходимо выполнить в период с 30 января по 1 февраля.

Заказчиком услуг и по установке, и по демонтажу объекта выступает центр русской хоровой и вокальной культуры. Оплата производится в рамках субсидии из городского бюджета.

На установку павильона ранее потратили 230 000 рублей.

Резиденция зимнего старца радует детей на протяжении нескольких лет. Она собирается из нескольких десятков бревен. Готовую конструкцию украшают, и Дед Мороз начинает вести прием по расписанию.

Также на домике закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые кладут письма с пожеланиями для новогоднего волшебника.

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