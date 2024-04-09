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Общество

С главного фонтана Пензы снимают защиту от холодов

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В Пензе проводят расконсервацию главного городского фонтана на одноименной площади. Гидротехническое сооружение готовят к новому сезону.

С главного фонтана Пензы снимают защиту от холодов

На холодное время года каркас обшивали деревянным коробом и закрывали специальным материалом. В 2023 году это сделали во второй половине сентября.

Теперь те же действия повторяют в обратном порядке.

С главного фонтана Пензы снимают защиту от холодов

Ранее в городском управлении ЖКХ поясняли, что консервация фонтана - ежегодная и крайне важная процедура. Она позволяет значительно увеличить срок его эксплуатации, избежать возможных дорогостоящих ремонтов и существенно упростить запуск фонтана весной.

«Вид и форма фонтана влияют на процесс консервации. Для сохранения конструкции фонтана на улице Московской в исправном состоянии она необходима», - отмечали специалисты, реагируя на критику внешнего вида законсервированного гидротехнического сооружения.

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