В Кузнецке попрощаются с новогодней елкой

29.01.2024 | 16:43

Новогоднюю ель на главной площади Кузнецка собираются убрать. Работы намерены провести во вторник, 30 января.

Это обсудили на совещании в администрации города, которое состоялось в понедельник, 29-го числа.

«Жалко елку. Нарядная», - прокомментировал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Новогоднее дерево установили в городе 4 декабря. Его подарил городу житель улицы Осипова, у дома которого ель росла. Специалисты позаботились о том, чтобы зеленая красавица не повторила судьбу предыдущего праздничного дерева, рухнувшего из-за порывов сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке по традиции к следующему Новому году начнут готовиться сразу после встречи 2024-го.

«Я думаю, что нам нужно докупить дополнительную иллюминацию на елку, посветлее чтобы она была. И давайте одну-две фигуры посмотрим, такие как входные группы, арки, шары какие-то и так далее», - предложил подчиненным Сергей Златогорский.