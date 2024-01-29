Сетевое издание|18+|Понедельник|29 янв 2024|20:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке попрощаются с новогодней елкой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новогоднюю ель на главной площади Кузнецка собираются убрать. Работы намерены провести во вторник, 30 января.

Это обсудили на совещании в администрации города, которое состоялось в понедельник, 29-го числа.

«Жалко елку. Нарядная», - прокомментировал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Новогоднее дерево установили в городе 4 декабря. Его подарил городу житель улицы Осипова, у дома которого ель росла. Специалисты позаботились о том, чтобы зеленая красавица не повторила судьбу предыдущего праздничного дерева, рухнувшего из-за порывов сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке по традиции к следующему Новому году начнут готовиться сразу после встречи 2024-го.

«Я думаю, что нам нужно докупить дополнительную иллюминацию на елку, посветлее чтобы она была. И давайте одну-две фигуры посмотрим, такие как входные группы, арки, шары какие-то и так далее», - предложил подчиненным Сергей Златогорский.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Кузнецка
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте