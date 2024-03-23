На улице Карпинского сброшенные с крыши глыбы льда сломали скамейки

23.03.2024 | 15:06

В субботу, 23 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Алла. Она рассказала, что работники ЖКХ нанесли ущерб общественному имуществу.

«Сегодня с дома № 40 на улице Карпинского коммунальщики при чистке крыши сбрасывали огромные ледяные глыбы. В результате практически вся дорога внутри двора была в огромных осколках от этих глыб, на машине едва можно было проехать, про пешеходов вообще молчу», - рассказала пензячка.

Самое главное, по ее словам, что почти у всех подъездов ледяные глыбы, сброшенные с высоты, проломили скамейки.

В подтверждение своих слов горожанка прислала фото, сделанное во дворе. На снимках видно, что несколько деревянных конструкций разрушены льдом. Одна из них, по-видимому, восстановлению уже не подлежит.

«Это порча придомового имущества, кто ответит за это безобразие?! Кто и за чей счет будет восстанавливать лавочки?! Мало того что из наших денег платят за чистку крыш, так при этом они [коммунальщики. - Прим. ред.] портят имущество, и за это вновь должны платить мы!» - возмутилась женщина.