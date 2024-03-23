Сетевое издание|18+|Суббота|23 мар 2024|17:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа

На улице Карпинского сброшенные с крыши глыбы льда сломали скамейки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 23 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Алла. Она рассказала, что работники ЖКХ нанесли ущерб общественному имуществу.

«Сегодня с дома № 40 на улице Карпинского коммунальщики при чистке крыши сбрасывали огромные ледяные глыбы. В результате практически вся дорога внутри двора была в огромных осколках от этих глыб, на машине едва можно было проехать, про пешеходов вообще молчу», - рассказала пензячка.

На улице Карпинского сброшенные с крыши глыбы льда сломали скамейки

Самое главное, по ее словам, что почти у всех подъездов ледяные глыбы, сброшенные с высоты, проломили скамейки.

В подтверждение своих слов горожанка прислала фото, сделанное во дворе. На снимках видно, что несколько деревянных конструкций разрушены льдом. Одна из них, по-видимому, восстановлению уже не подлежит.

На улице Карпинского сброшенные с крыши глыбы льда сломали скамейки

«Это порча придомового имущества, кто ответит за это безобразие?! Кто и за чей счет будет восстанавливать лавочки?! Мало того что из наших денег платят за чистку крыш, так при этом они [коммунальщики. - Прим. ред.] портят имущество, и за это вновь должны платить мы!» - возмутилась женщина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте