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Происшествия

Соцсети: На площади Ленина мужчину ударили ножом в шею

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В воскресенье, 21 апреля, перед зданием правительства, на площади Ленина, случилось ЧП - ранили мужчину. Кадры появились в Сети.

На записи видно, как на асфальте лежит человек в окровавленной одежде. Ему пытаются оказать помощь. На месте работают медики и полицейские.

Соцсети: На площади Ленина мужчину ударили ножом в шею

«Мужчину пырнули ножом в горло», - рассказал автор.

По словам очевидцев, все случилось около 18:00.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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