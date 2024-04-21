Соцсети: На площади Ленина мужчину ударили ножом в шею

В воскресенье, 21 апреля, перед зданием правительства, на площади Ленина, случилось ЧП - ранили мужчину. Кадры появились в Сети.
На записи видно, как на асфальте лежит человек в окровавленной одежде. Ему пытаются оказать помощь. На месте работают медики и полицейские.
«Мужчину пырнули ножом в горло», - рассказал автор.
По словам очевидцев, все случилось около 18:00.
О состоянии пострадавшего не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.
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