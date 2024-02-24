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Глас народа

На площади Ленина в Пензе вновь погибли растения

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На площади Ленина в Пензе вновь погибли растения, высаженные в вазоны. Об этом в субботу, 24 февраля, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила жительница областного центра Ирина.

На площади Ленина в Пензе вновь погибли растения

«Решила в выходной день прогуляться по центру - и поняла, что лучше бы этого не делала. А все дело в туях, которые стоят на площади Ленина в огромных бочках. Ветки у несчастных растений все коричневые, явно замерзшие и умершие. Может, корни погибли не до конца, но после обрезки замерзших веток останется пара прутков. Да, скорее всего, и корни в такой мороз в кадках промерзли тоже», - описала она увиденную в самом центре Пензы картину.

На площади Ленина в Пензе вновь погибли растения

Пензячка посетовала, что хорошее настроение улетучилось при виде погибших туй.

Это не первый случай, когда растения, выставленные в емкостях на площади Ленина, не приживаются.

После реконструкции площади Ленина в 2019 году в вазонах там появились клены Гиннала, но уже в 2020-м горожане их не увидели - деревья стали погибать.

Вместо кленов в 2021 году посадили туи. Однако горожане отмечали, что эти растения в горшках не получают должного внимания и находятся на грани гибели. Так и произошло: пожелтевшие и высохшие туи пришлось заменять на зеленые.

Тогда специалисты объяснили, что идея озеленять главную площадь города растениями в кадках оказалась неудачной. В жару керамический вазон нагревается и растения гибнут от перегрева корневой системы, а зимой они подвержены вымерзанию.

Главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Ирина Пушкарева заявила, что проект озеленения разработали далекие от реальности люди.

«Проектировалось не «Зеленым хозяйством», поэтому мы сейчас пожинаем плоды тех проектантов, которые создали эти проекты», - рассказала она.

Тем не менее погибшие туи периодически заменяют на зеленые, обрекая живые растения на гибель. В 2023 году одна из жительниц Пензы возмутилась бессмысленной тратой бюджетных денег и предложила высадить туи в землю, чтобы они нормально прижились.

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