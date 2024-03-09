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Происшествия

В центре Пензы две девушки жестоко подрались на глазах у ровесников

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Вечером пятницы, 8 марта, в центре Пензы произошла жестокая драка двух девушек в присутствии многочисленных свидетелей - их ровесников.

Видео с места событий выложено в Сети. Из-за обилия нецензурной лексики звук отключен.

«Вот такие вот бои без правил происходили 8 марта примерно в 9 часов вечера на площади Ленина», - сообщил очевидец.

На кадрах видно, что две пензячки лет 18 жестоко бьют друг друга под крики зрителей. К дерущимся подбегают несколько девушек, но не пытаются разнять их, а, напротив, тоже наносят удары. Одна из них снимает происходящее на телефон.

«Помощниц» отгоняют парни, и драка продолжается один на один. В итоге блондинка валит соперницу в светлых джинсах на колени, затем - на спину. Убедившись, что сопротивление подавлено, она кричит: «Все, все!» - и помогает противнице подняться.

На протяжении всего побоища за кадром слышен голос одного из зрителей, который призывает бить поверженную девушку ногами и довести дело до конца.

Видео вызвало волну возмущенных откликов. «Дикари», «позорище», «клоуны малолетние» - такими эпитетами награждают комментаторы участников и свидетелей драки.

«Эта компания из 30 человек устроила сначала бои без правил во «Вкусно и точка» на 2-м этаже. После того как их выпроводили, еще 30 минут бились между собой на улице», - пояснил один из подписчиков.

Ряд участников обсуждения считают, что к ответственности нужно привлечь всю группу молодежи - как за нарушение общественного порядка в общественном месте, так и за бездействие.

«Не драка вызывает у меня негодование, а стоялово недолюдей с камерой, которые предпочли СНЯТЬ, а не разнять», - высказал свою позицию подписчик.

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Источник — видео «Пенза новости»
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