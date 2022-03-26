В области продолжает плавно снижаться заболеваемость COVID-19

26.03.2022 | 13:18

По состоянию на субботу, 26 марта, в Пензенской области в общей сложности подтвержден 177 751 случай COVID-19 за два года, прошедших с начала эпидемии. 338 человек заболели за минувшие сутки, 51 из них потребовалась госпитализация.

Региональный штаб опубликовал географию новых случаев за 25 марта.

146 раз диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен в Пензе, 43 - в Кузнецком районе, 21 - в Бессоновском, 18 - в Колышлейском, 15 - в Белинском, по 12 раз - в Никольском и Шемышейском, 11 - в Сердобском районе.

9 человек заболели в Малосердобинском районе, по 8 - в Лунинском районе и городе Заречном, 7 - в Бековском районе, по 5 - в Мокшанском и Нижнеломовском, по 4 - в Городищенском и Пензенском, 3 - в Неверкинском, 2 - в Лопатинском, по 1 - в Земетчинском, Иссинском, Каменском, Наровчатском и Спасском районах.

За сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом, общее количество смертей достигло 5 545. Выздоровело за прошедший день 1 879 человек, а в общей сложности число поборовших COVID-19 достигло 160 890.

В течение недели заметно снижение суточного числа заболевших: 20 марта их было 544, 22-го - 539, 23-го - 471, 24-го - 382.