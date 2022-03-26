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Общество

В области продолжает плавно снижаться заболеваемость COVID-19

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По состоянию на субботу, 26 марта, в Пензенской области в общей сложности подтвержден 177 751 случай COVID-19 за два года, прошедших с начала эпидемии. 338 человек заболели за минувшие сутки, 51 из них потребовалась госпитализация.

Региональный штаб опубликовал географию новых случаев за 25 марта.

146 раз диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен в Пензе, 43 - в Кузнецком районе, 21 - в Бессоновском, 18 - в Колышлейском, 15 - в Белинском, по 12 раз - в Никольском и Шемышейском, 11 - в Сердобском районе.

9 человек заболели в Малосердобинском районе, по 8 - в Лунинском районе и городе Заречном, 7 - в Бековском районе, по 5 - в Мокшанском и Нижнеломовском, по 4 - в Городищенском и Пензенском, 3 - в Неверкинском, 2 - в Лопатинском, по 1 - в Земетчинском, Иссинском, Каменском, Наровчатском и Спасском районах.

За сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом, общее количество смертей достигло 5 545. Выздоровело за прошедший день 1 879 человек, а в общей сложности число поборовших COVID-19 достигло 160 890.

В течение недели заметно снижение суточного числа заболевших: 20 марта их было 544, 22-го - 539, 23-го - 471, 24-го - 382.

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Гость||

Трупов что-то много каждый день...

Гость||

Ох!сказочники!как только сказали ,что пензенская область в числе пятерки худших!!!тут же начали исправляться! Сразу количество подтвержденных пошло на спад,да не просто пошло,а хорошими,,плавными,,скачками.волшебники!лечение вовремя,называется.17февраля заболели.,а сегодня позвонили из поликлиники,что завтра,27 Марта принесут орбидол!ооо!как лечить стали!конечно на спад пошло!

Гость||

Зарплаты у врачей, кто работает не в ковид копейки. Как было 35, так и есть. Никто не прибавляет. В поликлиниках у узких специалистов с ковид не приходят, врачи не заболевают. Минздрав полный бардак развел. Люди, вдумайтесь. Бушует ковид, а Минздрав, фонд и глав врачи требуют план по помещениям, обследованиям!!!! План!!! На приеме одни ковидные, а Минздрава не важно. Как может быть план? В госпитале друг работает, там отправили без содержания людей. Не выполнить план- получай оклад 20 тысяч. Позор, полный бардак. Никому ничего не нужно. Поддержки врачей 0. Наш Минздрав что хочет, то и делает. На людей пофиг. Глав врачи сотрудников не защищают. Особен в госпитале развал. А вы говорите врачи получают. Никто не обратит на это внимание. Пиши, не пиши. Разбежались все врачи кто куда. В частные, из профес или в Москву. Оборудование не закупают, в поликлинике работают на древнем 12 + лет. Позор, на вызыва ездят на развалинах. Поликлиники не ремонтируют годами. Минздрав врачам даёт запредельные планы, никто ничего не контролирует, работай как хочешь. Гладков вон в области сказал: если будите врачей обижать- поменяют и Фонд и Минздрав. А у нас что? Только прессуют, бумажной, никому не нужной работай заваливают. Теперь не лечи , а лекарства в программу час вводи, новые графы заполняй часами. Каждый месяц все усложняют, не нужной фигнёй. И все молчат , всем пофиг. Зарплаты копейки, условий нет, спрашивают как в лучших клиниках мира

Гость||

Мало кто знает, что на самом деле нас заставляют носить маски не для защиты от коронавируса, а для оттопыривания ушей. Чтобы на них можно было навешать больше лапши.

Хромой Гончар||

Давно пора. Сколько можно ещё людей гробить?

Гость||

Не знаю, кто там сказал, что вирусы не разумны. Во всяком случае ковид на войну не захотел...

Гость||

Сижу, смотрю "Мумия возвращается", а в голове мысль: это про то, как Зюганова и Жириновского выписали из ковидного госпиталя?

Гость||

Самое главное - это постараться забыть, что успешную борьбу с коронавирусом с помощью QR-кодов будут организовывать те же люди, которые год из года не могут даже нормально убрать снег в городе.

Гость||

Когда отменят маски тогда поверю

Имя: Гость
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