Сетевое издание|18+|Суббота|26 мар 2022|20:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Зареченские росгвардейцы показали свой быт

Печать

У зареченской войсковой части особая миссия - в течение 63 лет она решает служебно-боевые задачи по охране и обороне важного государственного объекта.

«Любая тренировка у нас проходит на том уровне, что мы готовимся как к настоящему выезду по сигналу», - рассказал военнослужащий по призыву войск национальной гвардии РФ Максим.

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, военнослужащие показали свой быт и рассказали, каково это - Родине служить.

«Армия предоставляет широкий горизонт размышлений над своими поступками, над своими целями, переосмысление, возможно, своей предыдущей жизни и дает возможность планировать свое будущее после армии», - пояснил военнослужащий по призыву войск национальной гвардии РФ Владислав.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Гость||

На стойке штанга детская какая то))-а впрочеме, чтоб держать дубинку или автомат сил особых ненадо))

Гость||

А как же лоси проходят?

Гость||

А зачем мне знать о быте тех кто меня может отдубастить, я их вижу издали и перехожу на другую сторону улицы что бы не встретиться

Гость||

Стройбат там 63 года был

Гость||

Они ворота открывают и закрывают, орлы!

Гость||

Росгвардейцы Лось Тауна

Гость||

что такое заречный..знаю только пенза 19

Гость||

Золотой фонд, по которому Украина плачет.

Гость||

Почему они не на передовой?

Гость||

В Заречном, как в Пензе избивают мирных граждан, ломают рёбра пенсионеркам?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте