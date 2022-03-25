Зареченские росгвардейцы показали свой быт

25.03.2022 | 19:33

У зареченской войсковой части особая миссия - в течение 63 лет она решает служебно-боевые задачи по охране и обороне важного государственного объекта.

«Любая тренировка у нас проходит на том уровне, что мы готовимся как к настоящему выезду по сигналу», - рассказал военнослужащий по призыву войск национальной гвардии РФ Максим.

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, военнослужащие показали свой быт и рассказали, каково это - Родине служить.

«Армия предоставляет широкий горизонт размышлений над своими поступками, над своими целями, переосмысление, возможно, своей предыдущей жизни и дает возможность планировать свое будущее после армии», - пояснил военнослужащий по призыву войск национальной гвардии РФ Владислав.