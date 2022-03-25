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Общество

В Пензенской области за два года отремонтируют 23 школы

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В Пензенской области приступили к реализации масштабного проекта по модернизации общеобразовательных учреждений региона. За 2 ближайших года планируется привести в порядок 23 школы.

«В настоящее время на все объекты проведены конкурсные процедуры. На четыре объекта уже заключены контракты - это Засечное, Кондоль, Татаро-Никольское Пачелмского района и Наровчатский (в школе-филиале села Новые Пичуры)», - сообщила начальник управления Министерства образования Пензенской области Ольга Маюрова.

Капитальный ремонт включает кровельные работы, фасадные, замену оконных конструкций и обновление входных групп, строители наведут порядок и внутри образовательной организации. Кроме того, оснащение предусматривает меры по антитеррористической безопасности, повышение квалификации, закупку учебной литературы.

В 2022 году на эти цели из федерального бюджета выделено почти 640 миллионов рублей.

Не оставят без внимания и дошколят. С 2019-го Пензенская область участвует в национальном проекте «Демография».

«Введено в эксплуатацию 21 здание детских садов и пристроев к ним, а также отремонтировано и перепрофилировано 21 помещение. Таким образом, в Пензенской области показатель доступности дошкольного образования реализован полностью и составляет 98%», - пояснила главный специалист управления Министерства образования Пензенской области Людмила Марутина.

Довести эту цифру до 100 регион должен до конца 2023 года. В Пензенской области местами в дошкольных учрежденьях обеспечены все дети от 3 до 7 лет, осталось решить проблему с небольшими очередями в ясельные группы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2022 году на эти цели из федерального бюджета выделено почти 640 миллионов рублей.
А сколько выделено на склеп для Серафима на Советской площади?

Гость||

Свежо предание, да вериться с трудом...

Гость||

Или не отремонтируют.

Гость||

Гость писал(a):

Или не отремонтируют.
Я бы не стал ремонтировать. Родители всё равно терпилы и что скрывать просто лохи.

Гость||

Ещё бы хоть какой нибудь техникум, в некоторых совсем базы нет для обучения

Гость||

опять на наши деньги будут ремонтировать

Имя: Гость
Комментарий:

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