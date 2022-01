Пензенцам предлагают стать программистами за месяц

25.01.2022 | 12:55

Международная IT-компания BI Telecom уже в течение пяти лет развивает в Пензе собственную бесплатную школу программистов и тестировщиков, чтобы искать таланты в команду.

В феврале и апреле в школе планируют запустить новый четырехнедельный курс «Академия Developers C», где опытные разработчики подготовят программистов, используя задачи из реальной жизни.

Чтобы стать участником курса, нужны только желание развиваться в IT, базовые знания языков C, C++ и C#, знакомство с *nix OC и SQL. Знание английского языка желательно, но не обязательно.

Продолжительность занятий - три часа в день в течение четырех недель. Предполагается и выполнение домашних заданий.

Преподаватели всегда с готовностью помогут студентам.

В конце курса состоится экзамен, который по сути является собеседованием в BI Telecom. По статистике, 80% студентов успешно его проходят и получают работу в компании (для этого нужно иметь возможность трудиться 8 часов в день, но зато это можно делать удаленно).

После трудоустройства вчерашние студенты продолжают развиваться при поддержке ментора и участвуют в программах внутреннего обучения. Они получают полный соцпакет и сразу же подключаются к «боевым» проектам клиентов, таких как МТС, British Telecom и Ростелеком.

В дальнейшем сотрудников ждет карьерный рост, имеются и перспективы перехода на другие должности в другие отделы BI Telecom.

На ближайших курсах в «Академии Developers C» слушатели будут работать со следующими темами:

- «Введение в язык Си. Лексемы. Типы данных. Декларация переменных. Литералы»;

- «Структура программы. Использование библиотечных функций. Компиляция, компоновка и выполнение программ»;

- «Операции и операторы»;

- «Ветвления и циклы»;

- «Препроцессор»;

- «Функции»;

- «Указатели, управление памятью»;

- «Структуры»;

- «Файлы»;

- «Работа со строками»;

- «Работа с проектами, системы сборки»;

- «Стили кода, общее владение кодом»;

- «SCM (git, p4 и т. д.)»;

- «Основы *nix (работа в командной строке: навигация по ФС, работа с файлами, модель прав доступа)»;

- «Основы SQL».

Желающие попасть на курс могут подать заявку на адрес emelnikova@bi-telco.com.