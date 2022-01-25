«Арбековская застава»: комфортная среда на выгодных условиях

25.01.2022 | 08:21

В жилом комплексе «Арбековская застава» в наступившем году началась выдача ключей в новых домах. В январе счастливыми обладателями квартир стали собственники в 10-й и 11-й секциях 11-го строения 6-го микрорайона Арбеково - в «Доме у школы».

Особенность этого дома - продуманные планировки, отличные виды на городские и природные ландшафты, хорошая транспортная доступность.

Рядом располагается современная школа № 78, магазины и социальные объекты. Жилье здесь сдается с предчистовой отделкой. Это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения. Уточнить наличие квартир в продаже можно здесь.

Продолжается выдача ключей в строении 15а. Квартиры сдаются с готовой отделкой SMART PRO. В нее уже входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат. В дополнение идет стиральная машина и кухонный модуль.

В шаговой доступности, на первом этаже одного из строений, есть современный детский сад. Рядом с домами - благоустроенная парковая аллея с игровым оборудованием ведущего мирового бренда Kompan и современный паркинг-центр.

Собственное место в крытом паркинге особенно актуально во время холодов и снегопадов. В начале года действуют самые выгодные условия покупки и аренды. Доступно приобретение в ипотеку, круглосуточное место в паркинге обойдется от 197 руб. в день. Жителям «Арбековской заставы» предоставляется скидка в 5%.

В начале 2022 года есть отличная возможность купить готовое жилье в новостройке, оформив семейную ипотеку с субсидированием. Благодаря господдержке, действуют предложения по низкой ставке и комфортному платежу по ипотеке.

А семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, могут воспользоваться семейной ипотекой. Ставка составит всего 1% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья*.

Первоначальным взносом или погашением кредита могут стать материнский капитал и жилищные сертификаты для молодых семей, выдача которых планируется в Пензенской области в 2022 году.

Подробности о действующих акциях и предложениях расскажут по телефону единого контактного центра 8 (8412) 203-000. Также можно посетить офисы и шоурумы компании.

Адреса офисов: Пенза, улица 65-летия Победы, 29, улица Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега»). Часы работы - с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Сайт компании - территорияжизни.рф.

*Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). До 31 декабря 2022 года - для граждан РФ, у которых в период с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился первый или любой следующий ребенок. Такой же срок - для семей, где ребенку присвоена категория инвалидности. До 1 марта 2023 года - при рождении первого или любого следующего ребенка в период с 01.07.2022 до 31.12.2022. До 31 декабря 2027 года - если ребенок был рожден до 31.12.2022 и получил категорию инвалидности после этой даты.

Валюта кредита - рубли РФ. Первоначальный взнос 20% (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО Сбербанк. Срок кредита - 12 лет, ставка - 1% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб. Валюта - рубли РФ. В акции участвуют объекты, расположенные: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 29; Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31. Дома сданы. Подробности по тел. 8(8412)-28-28-02.