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Общество

В Пензе спасатели усилили работу с жителями частного сектора

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«Обстановка с пожарами очень напряженная на территории субъекта и в целом по городу Пензе, поэтому с целью информирования населения, разъяснения требований пожарной безопасности задействовали личный состав главного управления и структурных подразделений», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

От полковника до гражданского служащего - всем коллективом расходятся по частному сектору. Именно в районах малоэтажной застройки, где дома расположены вплотную друг к другу, и происходят ЧП.

У Екатерины Козловой двое ребятишек школьного возраста. Инструктаж с ними проводит постоянно, объясняет, как себя вести в случае возникновения пожара.

«Надо дверь открывать, окно ломать и прямо бежать, то есть не собирать там ни дневники, ни документы, ни деньги, ни копилки, главное - бежать», - рассказала жительница г. Пензы Екатерина Козлова.

Дом на 1-й Офицерской улице от «огненного петуха» защищает оберег, да и сами хозяева всегда начеку.

«Топим, подливаем воду, смотрим, не перегружаем, чтобы горячо не было. А то спалимся - нам идти некуда», - пояснила жительница г. Пензы Надежда Яковлева.

Тем, кого не застали дома, оставляют памятки с предупреждением.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Закодировать там всех надо, а не работу усиливать! Горят колдыри по пьяни!

Гость||

« Надо дверь открывать, окно ломать и прямо бежать, то есть не собирать там ни дневники, ни документы, ни деньги, ни копилки, главное - бежать», - рассказала жительница г. Пензы Екатерина Козлова»

Что за бред? Какие дневники? У всех уж электронные давно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - рассказала жительница г. Пензы Екатерина Козлова.
А почему у неё дом так отделан?

Гость||

Ещё можно сразу полицейских привлечь. Пусть дубинками обхаживают.

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

А что не так с отделкой этого дома в плане пожарной безопасности?Эти панели не поддерживают горение огня.

Гость||

Они воняют сильно

Имя: Гость
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