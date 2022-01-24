В Пензе спасатели усилили работу с жителями частного сектора

24.01.2022 | 19:11

«Обстановка с пожарами очень напряженная на территории субъекта и в целом по городу Пензе, поэтому с целью информирования населения, разъяснения требований пожарной безопасности задействовали личный состав главного управления и структурных подразделений», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

От полковника до гражданского служащего - всем коллективом расходятся по частному сектору. Именно в районах малоэтажной застройки, где дома расположены вплотную друг к другу, и происходят ЧП.

У Екатерины Козловой двое ребятишек школьного возраста. Инструктаж с ними проводит постоянно, объясняет, как себя вести в случае возникновения пожара.

«Надо дверь открывать, окно ломать и прямо бежать, то есть не собирать там ни дневники, ни документы, ни деньги, ни копилки, главное - бежать», - рассказала жительница г. Пензы Екатерина Козлова.

Дом на 1-й Офицерской улице от «огненного петуха» защищает оберег, да и сами хозяева всегда начеку.

«Топим, подливаем воду, смотрим, не перегружаем, чтобы горячо не было. А то спалимся - нам идти некуда», - пояснила жительница г. Пензы Надежда Яковлева.

Тем, кого не застали дома, оставляют памятки с предупреждением.