В Пензе представили книгу о станции Селиксе в военное время

24.01.2022 | 19:44

В руках у Виктора Кладова книга, на создание которой он потратил более семи лет. Масштабный труд кандидата исторических наук, заместителя директора Пензенского краеведческого музея называется «Время помнить...» и посвящен событиям, происходившим в Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

В центре внимания станция Селикса и близлежащая территория, на которой дислоцировалась 37-я запасная стрелковая бригада, впоследствии дивизия, подготовившая для фронта более 400 тысяч новобранцев.

«Понимание ценности этой темы пришло не сразу, наверное после того, как меня как автора проекта стали приглашать на конференции и семинары российского уровня. С этой темой я объехал всю страну, вплоть до Хабаровска и Владивостока. И тема оказалась интересной в первую очередь тем, что до Пензы по большому счету никто не занимался предметным исследованием деятельности тыловых учебных воинских частей Красной армии», - сообщил кандидат исторических наук Виктор Кладов.

По сути, он и его единомышленники, помогавшие в написании книги, стали первопроходцами, которые решили восстановить историческую справедливость и рассказать широким массам, в каких нечеловеческих условиях проходила учеба будущих бойцов, для многих из них Селикса стала местом гибели от голода, холода и различных болезней.

«До сей поры мировая история не знала такого масштаба экспериментов, когда с чистого листа, буквально в чистом поле разворачиваются огромные лагеря, по сути военные города. Если говорить о Селиксе, то численность личного состава, который находился там, единовременно могла достигать 50 тысяч человек», - рассказал Виктор Кладов.

Закрытие белых пятен в истории Великой Отечественной войны он считает своим долгом. Буквально через несколько месяцев планируется выпуск новых сборников документов про Пензенский оборонительный рубеж и про иностранных военнопленных Второй мировой.