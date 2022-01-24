Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|20:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе представили книгу о станции Селиксе в военное время

Печать

В руках у Виктора Кладова книга, на создание которой он потратил более семи лет. Масштабный труд кандидата исторических наук, заместителя директора Пензенского краеведческого музея называется «Время помнить...» и посвящен событиям, происходившим в Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

В центре внимания станция Селикса и близлежащая территория, на которой дислоцировалась 37-я запасная стрелковая бригада, впоследствии дивизия, подготовившая для фронта более 400 тысяч новобранцев.

«Понимание ценности этой темы пришло не сразу, наверное после того, как меня как автора проекта стали приглашать на конференции и семинары российского уровня. С этой темой я объехал всю страну, вплоть до Хабаровска и Владивостока. И тема оказалась интересной в первую очередь тем, что до Пензы по большому счету никто не занимался предметным исследованием деятельности тыловых учебных воинских частей Красной армии», - сообщил кандидат исторических наук Виктор Кладов.

По сути, он и его единомышленники, помогавшие в написании книги, стали первопроходцами, которые решили восстановить историческую справедливость и рассказать широким массам, в каких нечеловеческих условиях проходила учеба будущих бойцов, для многих из них Селикса стала местом гибели от голода, холода и различных болезней.

«До сей поры мировая история не знала такого масштаба экспериментов, когда с чистого листа, буквально в чистом поле разворачиваются огромные лагеря, по сути военные города. Если говорить о Селиксе, то численность личного состава, который находился там, единовременно могла достигать 50 тысяч человек», - рассказал Виктор Кладов.

Закрытие белых пятен в истории Великой Отечественной войны он считает своим долгом. Буквально через несколько месяцев планируется выпуск новых сборников документов про Пензенский оборонительный рубеж и про иностранных военнопленных Второй мировой.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Что-то о войне какой день?

Гость||

Там кранты уж медиуме, ну хоть в книгах останется что-то

Гость||

Что опять в Селиксе будут собирать?Голод,холод,вши? Дед покойный оттуда на войну уезжал,рассказывал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте