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История

История Пензы: Старые дома в центре города поглотила площадь

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

100 лет назад здания на современных улицах Московской и Кирова вплотную прилегали друг к другу. Но с обустройством и озеленением города большинство ветхих строений снесли. Исчез и дом № 47 на Московской.

Его сдавали в аренду, поскольку недвижимость в те времена приносила хозяевам большие деньги. С начала XX века здесь размещался магазин одежды. Помимо разных юбок, жакетов и блузок, владелец заведения торговал шляпами и всякой бижутерией.

В 1912 году часть строения арендовал Михаил Жуков - человек удивительной судьбы. В 2-летнем возрасте он потерял зрение, однако смог закончить специализированную школу и в дальнейшем даже поступил в саратовское училище. Там Жуков научился щеточному производству и, вернувшись в Пензу, открыл собственную мастерскую.

Незадолго до Первой мировой войны на Московской, 47, работала «Паровая варшавская колбасная». Горожанам предлагались свежие окорочка, сардельки, польские колбаски, сыры и рыбные консервы. После Октябрьской революции в здании разместился часовой магазин Лазерсона. Кроме реализации своего товара, предприниматель эпохи НЭПа занимался ремонтом часов.

В конце 40-х годов прошлого века на месте снесенных домов разбили небольшой сквер, а затем его поглотила Фонтанная площадь.

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