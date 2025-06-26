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История

История Пензы: Здание на Московской отпугивало горожан зловонием

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание на Московской, 39, построенное в середине XIX века, до самой Октябрьской революции принадлежало купцам Кузнецовым. Помимо их квартир, здесь размещалось несколько разных магазинов.

Несколько лет в строении действовала лаборатория Бартмера, поскольку отсюда было недалеко до его аптеки. Однако не знающий устали провизор сильно досаждал владельцам дома: из его химического кабинета по всему зданию разносилось жуткое зловоние.

«К нам постоянно привозили дезинфицирующие вещества, - писал Александр Кузнецов, - грузчики частенько разбивали их и проливали разные вонючие лекарства. Хуже всего, когда они разливали олений рог или нашатырь - от последнего можно было задохнуться, а вся наша одежда пропахла специфическими препаратами».

И хотя Константин Бартмер, будучи аккуратным арендатором, всегда вовремя платил за наем, купцы попросили его найти себе другое помещение.

Чуть позже здесь открыл свой магазин коммерсант Эрнест Цабель. Он торговал часами, швейными машинками и велосипедами как российского, так и зарубежного производства. В дореволюционные времена двухколесный транспорт стоил больших денег - отечественный «Орел» обходился в 140 рублей.

В советское время дом национализировали, а Кузнецовых просто выселили из собственной квартиры.

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