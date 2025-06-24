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История

История Пензы: Здание мещанской управы было известно всем пензенцам

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многим знаком термин «мещанин». В Пензе было довольно много представителей этого сословия. Их управа, или, как сейчас бы сказали, администрация, располагалась в здании на Московской, 37, которое до наших дней не сохранилось. Оно стояло в районе современного сквера у «Кукушки», позади здания по адресу улица Московская, 39.

За 120 лет от дома ничего не осталось, но каменное одноэтажное здание было известно любому пензенцу того времени. Мещанство считалось самым многочисленным сословием губернии: по данным переписи 1897 года, к нему принадлежали 42% горожан.

Формально они считались свободными, но были привязаны к губернии пропиской, платили подушную подать и несли рекрутскую повинность. Зато мещанам полагалась своя управа, которая отстаивала интересы представителей сословия. Ее сотрудники помогали в решении жилищных проблем, трудоустройстве на работу, оказывали финансовую помощь.

Подобная организация и легкое закрепощение были выгодно правительству. В мещанском обществе царила круговая порука и взаимопомощь, что давало возможность взимать налоги в любой момент. Только в 1792 году на содержание городового магистрата мещане заплатили 530 рублей (в пересчете на современные деньги - около 600 тысяч рублей).

При этом мещанин мог перейти в купеческое сословие. Для этого нужно было располагать капиталом в полмиллиона рублей (по современному курсу).

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