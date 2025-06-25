История Пензы: Старейший магазин платьев закрылся спустя 38 лет работы

25.06.2025 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше территория Фонтанной площади была застроена разными домами. Сегодня их историю можно восстановить лишь по фотографиям да старым рекламным публикациям эпохи Российской империи.

Когда-то в районе фонтана стояло симпатичное 2-этажное строение с треугольной крышей и аркой. В добротном кирпичном доме жил коллежский асессор Карл Карлович Гарф. Чиновник ранга современного майора видел единственный вариант заработка в упорном служении Отечеству.

Однако его жена была иного мнения. Чтобы хватало не только на хлеб, но и на масло, Анна Александровна решила заняться бизнесом. Супруги освободили помещения 1-го этажа своего дома, и вскоре здесь открылся магазин дамских платьев.

Дореволюционная бизнес-леди привозила из Петербурга разные сарафаны, юбки, шляпы, жакеты и многое другое. Кроме того, здесь можно было приобрести шерстяные и шелковые ткани. Иногда госпожа Гарф устраивала большие распродажи.

«Ввиду окончания летнего сезона дамские платья продаются с огромною скидкою», - кричало рекламное объявление в «Губернских ведомостях».

Магазин считался одним из старейших в Пензе. Он проработал 38 лет и закрылся только после Октябрьской революции.

В ранние советские времена в доме на Московской, 51, размещалось отделение Российского коммунистического союза молодежи. При нем несколько лет действовала школа политсоюзной грамоты для комсомольцев.