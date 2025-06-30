История Пензы: Магазин овощей и фруктов в центре города пользовался успехом

30.06.2025 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционное время фруктами и овощами торговали на Базарной площади, но были в городе и специализированные магазины. Одно из заведений, на Московской, 41, держал купец Егор Ильин.

Здание снесли при создании Фонтанной площади, но раньше левее строения по адресу улица Московская, 39, стоял белый 2-этажный каменный дом. 2 просторных окна превратились в витрины и были заполнены апельсинами, гранатами, грушами и крымскими яблоками - наглядной рекламой магазина. Каждый день там выставляли свежий товар.

Внутри царила не менее великолепная картина.

«Пирамидками стояли маленькие лубочные коробочки со всевозможными сушеными фруктами, - писал купец Александр Кузнецов, - рядом находились жестяные баночки с уфимским медом, сверху спускались гроздья зеленого, красного и сизого винограда».

Помимо этого, Ильин торговал грецкими, кедровыми и американскими орехами. И, как отмечали современники, здесь было потрясающее обслуживание. Весь купленный товар продавщицы аккуратно складывали в бумажные кулечки.

В годы НЭПа на Московской, 41, работала контора Госспичтреста - продавались серные спички. Одно время здесь также находился детский еврейский клуб «Райгат». Чуть позже в бывшем доме Ильина торговали очками и книгами.